Köprüden Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 AHJ 660 plakalı otomobil, yaklaşık 3 yükseklikteki köprüden düşerek takla attı. Kazada, H.Y. F.A. ve A.A., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
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