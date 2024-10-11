Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Vatani görevini yaparken Kore Savaşı'na katılarak 'Kore Gazisi' unvanı alan Eğrikavak Mahallesi sakinlerinden Mehmet Emin Tetik hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mehmet Emin Tetik için Eğrikavak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze töreninin ardından Tetik'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. - AYDIN
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