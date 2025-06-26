Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan süren müdahalelerle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi orman personeli yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Körfez'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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