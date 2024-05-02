Körfez'de Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Bebek Arabasına Çarptı - Son Dakika
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Körfez'de Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Bebek Arabasına Çarptı

Körfez\'de Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Bebek Arabasına Çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin gaz pedalı takılı kalarak park halindeki araca ve ardından bebek arabasına çarpması sonucu 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 10:47
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gaz pedalı takılı kalan otomobil park halindeki araca, ardından bebek arabasına çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 41 KT 156 plakalı otomobil, sahile yanaşmak isterken önce park halindeki otomobile ardından bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabası devrilirken, 2 yaşındaki bebek de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, gaz pedalının takılı kalması neticesinde kazanın meydana geldiğini söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Bebek Arabasına Çarptı - Son Dakika

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