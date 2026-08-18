Körfez\'de Motokuryeye Saldırı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, "Seni gebertirim" diyerek üzerine yürüdüğü motokuryeye saldırdı. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan motokurye ile üç tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışmada motokuryenin üzerine yürüyen sürücü, "Seni var ya gebertirim, yoluna yürü" diyerek yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırı sırasında motokuryenin motosikleti de yere düştü.

"İşimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim

Motokurye, olayın görüntülerini paylaştığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.