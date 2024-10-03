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Körfez'de Tuhafiye Cinayeti Davası

Körfez\'de Tuhafiye Cinayeti Davası

Kocaeli'de yaşlı adamı vurarak öldüren lise öğrencisine 12-15 yıl hapis cezası isteniyor.

03.10.2024 10:55
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşlı adamı işlettiği tuhafiye dükkanında göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisi hakkında Cumhuriyet savcısı 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Azmettirme suçundan yargılanan baba ise müebbet hapis ve cezasında artırım istendi. Sanıklar ise suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki tuhafiye dükkanında 16 Mayıs 2023'de meydana gelen olayda, 67 yaşındaki dükkan işletmecisi Şefik Kaya, tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kaya hayatını kaybetti, olayı gerçekleştirdiği ve ardından kaçtığı iddia edilen lise öğrencisi E.K. (18) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca E.K'nin babası İ.K. azmettirme suçundan, dayısı K.K. ise suç delilleri yok etme suçundan haklarında dava açıldı.

Maktulün eşi ilk celsede verdiği ifade

Olaya ilişkin görülen ilk duruşmada Şefik Kaya'nın eşi Portakal Kaya, "Olay tarihinden birkaç yıl önce E.K'nin abisi D. pazar alanında aracını geri geri getirirken az daha eşime çarpacaktı. Eşim D.K.'yı uyarınca ona küfür etti. Eşim Şefik ise bunun üzerine D.K.'ya tokat attı. Aynı gün D.K. ve E.K., 5-6 kişi ile birlikte eşimin dükkanına gelip onu dövdü. Ne kadar olayı inkar ederlerse etsinler cinayeti E.K. gerçekleştirmiştir, bizim düşmanımız yoktu" diyerek olayın bu sebeple gerçekleştiğini iddia etmişti.

Suçlamaları kabul etmediler

Şefik Kaya'nın öldürülmesine ilişkin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 5. celsesi görülmeye devam etti. Duruşma salonunda katılanlar ve avukatları Ömer Gezginci, Engin Kılınç; tutuklu sanık E.K. ile avukatları Tolgahan Özmen, Faruk Arslan ve Hakan Tuzcuoğlu, tutuksuz sanık İ.K. ile avukatı Hakan Akkaya, tutuksuz sanık K.K. ile avukatı Yener Tanyıldız hazır bulundu. Sanıklar daha önce verdikleri ifadeleri tekrar ettiklerini, suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Mütalaa açıklandı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık E.K'nin 18 yaşından küçük olması sebebiyle kasten öldürme suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık baba İ.K. ise azmettirme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve altsoy ilişkisi sebebiyle cezasının artırılmasını ve tutuklanmasını istendi. Sanık K.K'nin de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaayı kabul etmezken, mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Tuhafiye Cinayeti Davası - Son Dakika

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