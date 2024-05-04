Körfez'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Körfez'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Körfez\'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Akkaya'dan haber alamayan kızı, komşularını arayarak durumu bildirdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Akkaya'nın evinde hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.05.2024 16:06
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Üstüner Sokak'ta bulunan aparmanın 2 katında ikamet eden ve yalnız yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Akkaya'dan haber alamayan kızı annesinin komşularını arayarak haber verdi. Bunun üzerine komşular zili uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan içeri girdiğinde Akkaya'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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