Körfez\'de Yangın: İtfaiye Mücadele Ediyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Körfez Asri Mezarlığı mevkisindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen siyah dumanlar, Körfez'in yanı sıra Derince, İzmit ve Gölcük ilçeleri başta olmak üzere çevredeki birçok noktadan görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor. - KOCAELİ