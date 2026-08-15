Korgan\'da Köpeğe Araç Çarptı, Çocuk Bayıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde bahçe kapısının açılmasıyla yola fırlayan köpek, bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Sürücü olay yerinde kaçarken, köpeğinin öldüğünü gören 10 yaşındaki çocuk baygınlık geçirdi. Yaşanan anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canan Ö., otomobilini dışarı çıkarmak amacıyla evlerinin bahçe kapısını açtı. Bu esnada ailenin beslediği köpek, kapının açılmasıyla birlikte aniden yola koştu. Tam bu sırada yoldan geçmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yola fırlayan köpeğe çarptı. Sürücü, hiç duraksamadan yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı.

Sesler üzerine hızla dışarı çıkan Canan Ö., kızı 10 yaşındaki Gülizar Ö. ve yakınları, yerde hareketsiz yatan hayvanın yanına koştuklarında köpeğin telef olduğunu gördü. Köpeğinin öldüğünü gören küçük Gülizar Ö., aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Aile bireyleri hem köpeğin ölümüyle hem de çocuklarının durumuyla büyük bir şok yaşadı.

Yaşanan kaza ve ardından yaşananlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yola fırlaması, otomobilin çarpıp durmadan gitmesi ve küçük kızın baygınlık geçirdiği anlar yer aldı.

Ailenin, kazaya sebep olup kaçan otomobil sürücüsünden şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.