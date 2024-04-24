Korhan Berzeg'in Şahsına Ait Malzemeler Bulundu - Son Dakika
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Korhan Berzeg'in Şahsına Ait Malzemeler Bulundu

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu dere yatağında yapılan arama çalışmalarında, Berzeg'e ait çok sayıda malzeme bulundu. Malzemeler arasında kimlik kartı, sürücü belgesi, banka kartları ve kredi kartı gibi özel eşyalar yer alıyor. Ayrıca, cüzdanda ve banka kartlarında vahşi hayvanlara ait diş izlerine rastlandı. Yetkililer, Berzeg'in Alzheimer hastası olması ve yolunu kaybetmiş olma ihtimalini değerlendiriyor.

24.04.2024 18:34
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Korhan Berzeg'in şahsına ait çok sayıda malzeme bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan cesedin Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olma ihtimali güçleniyor. Bölgede devam eden arama ve inceleme çalışmalarında Korhan Berzeg'in şahsına ait çok sayıda malzeme bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu Gelgeç Mahallesi'ndeki dere yatağında arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT, kadavra köpekleri ve drone ile devam eden çalışmalar kapsamında Korhan Berzeg'e ait çok sayıda malzemeye ulaşıldı.

Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; 1 Adet Korhan Berzeg adına kimlik kartı, 1 Adet Korhan Berzeg adına sürücü belgesi, 3 Adet Korhan Berzeg adına banka kartı, 1 Adet Korhan Berzeg adına kredi kartı, 1 Adet Korhan Berzeg adına parçalanmış istanbul ücretsiz taşıma kartı, 1 Adet sağlam durumda Korhan Berzeg adına istanbul mavi kart, 1 Adet araç anahtarı ve muhtelif anahtarlar, 1 Adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu.

Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Diğer yandan Alzheimer hastası başlangıcı olan Korhan Berzeg'in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg'in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Gergeç Mahallesi'nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı; "Dere yatağında bir su borusu patlamıştı. Hakkı abi ile beraber dere yatağındaki bu su borusunu takip ederek giderken su yatağının 1 metre ilerisinde pantolon gördüm. 1 metre yukarısında da gömlek vardı. Pantolonun yanında da kimlik vardı. Kredi kartı, otobüs kartı vardı. Sonra üzerinde fotoğrafını da gördüm. Daha sonra jandarmaya haber verdim. Jandarma yarım saat içinde olay yerine geldi. Olay yeri inceleme geldi. Etrafta 4 tane falan kemik parçası vardı. Adli tıp kemikleri incelemeye alıp götürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korhan Berzeg'in Şahsına Ait Malzemeler Bulundu - Son Dakika

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