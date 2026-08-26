Korkut'ta Araç Dere Yatağına Düştü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkut'ta Araç Dere Yatağına Düştü!

Korkut\'ta Araç Dere Yatağına Düştü!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Korkut ilçesinde bir araç dere yatağına savruldu, 1 kişi hafif yaralandı.

Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan aracın dere yatağına savrulduğu kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karakale köyü mevkiinde 49 AE 538 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralı, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla ana yola ulaştırıldı. Yaralıyı bir vatandaş sırtına alarak dere yatağından ana yola kadar taşıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Korkut, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkut'ta Araç Dere Yatağına Düştü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi

19:39
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü’den olay hareket
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket
19:32
Gençlerbirliği’nden Newcastle United’a transfer: Ousmane Diabate
Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer: Ousmane Diabate
19:07
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi İşte sonuç
İlk testte başarısız olan Oosterwolde ikinci kez sağlık kontrolüne girdi! İşte sonuç
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 19:43:09. #7.12#
SON DAKİKA: Korkut'ta Araç Dere Yatağına Düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement