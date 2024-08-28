Korkuteli'de şiddetli yağış sonucu onlarca hayvan telef oldu - Son Dakika
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Korkuteli'de şiddetli yağış sonucu onlarca hayvan telef oldu

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Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle bazı köylerdeki ev, ahır ve yollarda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

28.08.2024 17:06
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Korkuteli'nde su baskını sebebiyle onlarca hayvan telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle bazı köylerdeki ev, ahır ve yollarda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya Valiliğinin uyarısının ardından dün öğleden sonra Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Selden dolayı Osmankalfalar mahallesinde Levent Erken'e ait 25 küçükbaş hayvan telef olurken, 10 ev de hasar gördü. Osmankalfalar mahalle muhtarı Murat Duran, "Akşam üzeri meydana gelen aşırı yağmur ve sel sonrası Mahalle içinde 10 evimizde hasar oluştu. Yollarda hasar oluştu. Aşırı yağmurdan Levent Erken'e ait 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Hasar tespiti en kısa sürede tamamlanacak. Can kaybının olmaması bizi sevindirdi. Ancak 25'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korkuteli'de şiddetli yağış sonucu onlarca hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli'de şiddetli yağış sonucu onlarca hayvan telef oldu - Son Dakika
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