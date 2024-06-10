Korkuteli'nde Arpa Hasadı Yapılan Tarlada Yangın Çıktı

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Korkuteli'ne bağlı Küçükköy Mahallesindeki arpa hasatı yapılan tarlada yangın çıktı. Alevler Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde başladı. Alevleri fark edenler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, çıkış sebebi belli olmayan yangında 100 dönüm ekili alan küle döndü. - ANTALYA