Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Antalya İstikametinden Korkuteli'ne gelen Ramazan Dalkıran (40) idaresindeki 07 BMS 316 plakalı motosiklet, aynı istikametteki EA. idaresindeki 07 BNV 98 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Dalkıran ağır yaralandı. Ramazan Dalkıran, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Korkuteli'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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