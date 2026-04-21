Korsan Çağrı Merkezlerine Operasyon

21.04.2026 08:01
20 ildeki operasyonda, dolandırıcılık yapan 73 şahıs gözaltına alındı; 50 milyon lira vurgun açığa çıktı.

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, korsan çağrı merkezleri kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 73 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir'de korsan dolandırıcılık merkezi kuran bir şebeke tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, korsan çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

11 lüks araç ve 2 arsaya şerh konuldu

Polisin yaptığı teknik ve fiziksel takip ile istihbarat çalışmasının ardından, dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Emniyet ekiplerince İstanbul başta olmak üzere 20 ilde belirlenen adreslere ve söz konusu korsan çağrı merkezlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 11 lüks araç ve 2 arsaya şerh işlemi uygulandığı belirtildi.

Dolandırıcılık şebekesinin kurduğu kirli çark deşifre edildi, 50 milyon liralık vurgun açığa çıktı.

Kendilerini "kamu görevlisi" olarak tanıtıyorlar

Buna göre suç ağının, İstanbul ve İzmir illerinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla faaliyet yürüttüğü, vatandaşları açık hatlar ve yurtdışından temin edilen iletişim hatları üzerinden arayarak kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şebekenin, "kimlik bilgileriniz kullanıldı", "adınız terör örgütüne karıştı", "hesabınızdan para çekildi" gibi gerçeğe aykırı beyanlarla mağdurlar üzerinde psikolojik baskı ve korku oluşturdukları; bu yöntemle kişileri ikna ederek dolandırıcılık eylemlerini organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

50 milyon liralık vurgun açığa çıkarıldı

Şebeke üyelerinin, yürüttükleri sistematik dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lirayı aşan bir vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların polisteki işlemleri - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bitlis’te tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Bitlis'te tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Ankara’da boya fabrikasında yangın: Bir işçi hayatını kaybetti Ankara'da boya fabrikasında yangın: Bir işçi hayatını kaybetti
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde 12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
