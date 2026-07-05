Korsan Düğün Fotoğrafçılarına Denetim

Sarıyer'de, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren kayıt dışı düğün fotoğrafçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, gelin ve damat adaylarına, firmaların mesleki oda kayıtlarının olup olmadığının sorulması konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde internet siteleri ve sosyal medya platformlarında ilan vermeye başlayan korsan düğün fotoğrafçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, Sarıyer ilçesi Gümüşdere Caddesi üzerinde bulunan bir dış çekim stüdyosunda incelemelerde bulundu. Dilek Camcı, denetim sırasında fotoğrafçıların esnaf odasına bağlı olup olmadığını kontrol etti, gelin ve damat adaylarına mutluluklar dileyerek, son günlerde ortaya çıkan korsan fotoğrafçılarla alakalı bilgilendirme yaptı. Denetim kapsamında işletmeye gelen düğün fotoğrafçılarının vergi mükellefiyeti ile esnaf odası üyeliği kontrol edildi. İncelemelerde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

"İnternet ortamından genç çiftlerimizi kandırıyorlar"

Korsan fotoğrafçıların internet ortamı üzerinden genç çiftleri hedef aldığını vurgulayan İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, "İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası olarak, 5362 sayılı yasanın bize vermiş olduğu yetkiyle meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak amacıyla kayıt dışı fotoğrafçılıktaki denetimlerimizle ilgili çalışmalarımız bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonrada devam edecektir. Buradaki amacımız vergi mükellefi olan, oda üyemiz olan değerli meslektaşlarımızın haklarını korumak. İnternet ortamından genç çiftlerimizi kandırıyorlar. Onları ikna ediyorlar, fotoğraflarını çektikten sonra mutlu günlerini noktalayan çiftlerimize albümlerini teslim edemiyorlar. Bu sefer gelin ve damatlar mağduriyetimizi giderin diye bize şikayet dilekçesiyle geliyorlar. Bizim genç çiftlerden tek ricamız, bu mutlu günlerinde kendilerinin fotoğraf ve videolarını çekecek kişilerden vergi mükellefi olduklarını, mesleki oda kayıtlarının olup olmadığını mutlaka sormalarını kendilerinden rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Anlaştığım fotoğrafçı ilgi gösterdi"

Anlaştıkları fotoğrafçının kendilerine ilgili davrandığını ifade eden gelin adayı Gamze Eryılmaz, "Daha önce instagram sayfalarında yorumları okuduğumda ödemeyi önden yapıp albümünü alamayan arkadaşların olduğunu gördüm. Ben de bundan dolayı araştırma yaptım. Anlaştığım fotoğrafçı ilgi gösterdi. Fotoğraf çekimine bir gün kala bizlere mesaj da attılar ve aradılar" dedi.

"Fotoğrafçımızı sosyal medya üzerinden bulduk"

Fotoğrafçılarını sosyal medya üzerinden bulduklarını söyleyen Havvanur Çakır ve Adem Çakır çifti, "Fotoğrafçımızı sosyal medya üzerinden bulduk, yazdık, 'vergi levhanız var mı' diye sorduk. Resmi olup olmadıklarını sorduk. Fotoğrafları da çok güzeldi, beğendiğimiz için iletişime geçmek istedik" diye konuştu.

"En büyük sıkıntımız, kayıt dışı fotoğrafçıların çiftleri mağdur etmesi"

Kayıt dışı fotoğrafçıların çiftleri mağdur ettiğini belirten düğün fotoğrafçısı Asım Sekmen, "En büyük sıkıntımız kayıt dışı fotoğrafçıların çiftleri mağdur etmesi. Gelin ve damat adaylarının, anlaştıkları fotoğrafçıların odaya kayıtlı olmasına dikkat etmelerini istiyorum. Bunu öngörerek fotoğrafçılarla anlaşmalarını istiyorum ki bir mağduriyet yaşamasınlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL