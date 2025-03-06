Korsan Taksi Gasbı: 3 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'de bir korsan taksi sürücüsü, aracına aldığı müşterileri tarafından gasbedilmeye çalışılınca kendini araçtan attı. Polis arabayı gasbeden şahısları kıskıvrak yakaladı.

Olay, bugün saat 10: 30 sıralarında Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y.K. (33), 35 HE 1165 plakalı korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonun geldi. Korsan taksiye binen 2 müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesine gitmek istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar 2 saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp bir arkadaşlarını daha araca aldılar. C.Ö.ve U.Ö.tarafından gasbedilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi. Daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendi araçtan dışarı attı. Gaspçılardan canını kurtaran korsan taksi sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında olayın şüphelilerinin C.Ö.ve U.Ö.oldukları tespit edildi. Gasbedilen aracın plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö. polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs gasbettiği araçla birlikte yakalandı. Aranan diğer şahıslardan şüpheli K.B.ve U.Ö. Kubilay Caddesi'nde yakalandı.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen C.T. ise arama çalışmaları devam ediyor.