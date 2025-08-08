Köşk\'te İkili Operasyon: Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir işletmenin ek binasında icra işlemleri yapıldığı sırada jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ovaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin icra makamları tarafından yapılan tahliye işlemine emniyet amacıyla refakat eden Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca tahliye işlemi sırasında işletme çalışanı M.K. isimli şahsın kullanmakta olduğu binada bir miktar kubar esrar, 1 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 9 adet tabanca fişeği, 1 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör, 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN