Kosova'da Toplu Mezarlar ve Silahlar Bulundu - Son Dakika
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Kosova'da Toplu Mezarlar ve Silahlar Bulundu

Kosova\'da Toplu Mezarlar ve Silahlar Bulundu
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Kosova'da yapılan kazılarda toplu mezarların yakınında silah ve mühimmat tespit edildi.

Kosova'nın Zubin Potok bölgesinde Kosova Savaşı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen kazı ve mezar açma çalışmaları sırasında toplu mezarların yakınında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen kazı ve mezar açma çalışmaları sırasında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, silah ve mühimmatların daha önce 23 kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğu 3 toplu mezarın yakınında 12 farklı noktada tespit edildiğini bildirdi.

Toplu mezarların ortaya çıkarılmasının Kosova Savaşı sırasında işlenen suçların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Sveçla, ülkenin kuzeyinin yalnızca suç ve kötü muamelelerin yaşandığı bir bölge olarak değil, aynı zamanda cesetlerin gizlenmesi amacıyla da kullanıldığını belirtti. Sveçla, Kosova'nın savaş mağdurları için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Sırbistan ve Sırp Listesi'nin son gelişmeler karşısındaki sessizliğini de eleştiren Sveçla, bu tutumun savaş suçlarının planlayıcılarına, organizatörlerine ve uygulayıcılarına destek anlamına geldiğini ifade etti.

Ele geçirilen silahlarla ilgili kapsamlı inceleme ve analizlerin yapılacağını açıklayan Sveçla, silahların kaynağının, kullanımının ve kayıp kişilerle bağlantısının araştırılacağını belirtti. Sveçla, silahlar üzerinde yapılacak teknik incelemelerde en az 23 kişinin kalıntılarının bulunduğu olaylar başta olmak üzere diğer suç dosyalarıyla muhtemel bağlantıların da araştırılacağını kaydetti.

Kaynak: İHA

Zubin Potok, 3. Sayfa, Kosova, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kosova'da Toplu Mezarlar ve Silahlar Bulundu - Son Dakika

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