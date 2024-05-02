Kovada Gölü'nde 400 metre uzatma ağı yakalandı - Son Dakika
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Kovada Gölü'nde 400 metre uzatma ağı yakalandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, Kovada Gölü'nde yıl boyunca avcılığının yasak olduğu halde kaçak yollarla atılan 400 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ekipler tarafından av malzemelerine el konuldu ve canlı olarak çıkan su ürünleri göle iade edildi.

02.05.2024 15:58
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Kovada Gölü'nde 400 metre uzatma ağı yakalandı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 400 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve ilçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Kovada Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Kovada Gölü'nde yıl boyunca su ürünleri avcılığı yasak olmasına rağmen kaçak yollarla göle atılmış 400 metre uzatma ağı yakalanarak ele geçirildi.

Ekiplerce, av malzemelerine el konularak, canlı olarak çıkan su ürünleri göle iade edildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kovada Gölü'nde 400 metre uzatma ağı yakalandı - Son Dakika
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