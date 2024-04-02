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Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Kovada Gölü\'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağa el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.

02.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde; Milli Park sahası olan ve yıl boyunca su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan 6 takım bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Ele geçirilen uzatma ağına el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan Uzatma Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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