Kovalamacada Sulama Kanalına Uçtu
30.03.2026 22:30
Aksaray'da kavgaya karışan alkollü sürücü, polisle kovalamaca sonrası sulama kanalına düştü.

Aksaray'da kavgaya karışan ve polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle aracına binip kaçan şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameraya yansırken, kaçan sürücü araçla birlikte sulama kanalına uçtu. Kanalda çamur içinde yakalanan ve 1.91 promil alkollü olan sürücü, kendini görüntülemek isteyen gazetecilere avukat olduğunu söyledi. Polis memurlarına da "Millet eroin satıyor, cam satıyor, siz de gelip burada beni yakalayın. Memleketi kurtardınız bravo" diyerek alkış tutan sürücü tutuklandı.

Olay, Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri olaya müdahale etmek isterken, bir şahıs koşarak 42 AYV 910 plakalı hafif ticari araca binip kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan polis ekipleri, şahsın peşine düştü. Polisin defalarca megafonla yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmayı sürdürdü. Ekibin kaçış istikametini telsizden bildirmesi üzerine Aksaray emniyeti adeta alarma geçerek, bölgeyi abluka altına aldı. Şehirde kaçamayacağını anlayan sürücü, polis ekiplerini atlatmak için arazi yoluna girdi. Sürücü, yolda bulunan kanalı fark etmeyince aracıyla birlikte kanala uçtu. Araç içerisinden çıkan ve çamur içinde kalan sürücü, yaya olarak kaçmak isterken yakalandı.

Gazeteciye "Avukatım" dedi, polis memurlarına "Bravo" deyip alkış tuttu

Yakalanmasının ardından ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Rıdvan Kutay K. (25) için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Bu sırada kendini görüntüleyen gazetecileri fark eden sürücü, "Ben avukatım beni çekme" dedi. Ardından sürücü gazetecilere küfredip hakaretler yağdırdı. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından alkolmetre üfletilen sürücü 1.91 promil alkollü çıktı. Ambulansın gelmesiyle polis ekiplerine direnen şahıs, memurlara zor anlar yaşattı. Polis memurlarına "Millet cayır cayır eroin satıyor, cam satıyor. Siz de gelin burada beni yakalayın. Memleketi kurtardınız bravo" diyerek alkışlayan şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek ambulansa bindirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

240 bin lira ceza yazılan ve ehliyetine 6 ay el konulan sürücü tutuklandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü hakkında hem idari hem de adli işlem başlatan polis ekipleri, sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtirana uymamak, kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli ihlallerden yaklaşık 240 bin lira para cezası kesti. Hem yasal sınırın hem de idari sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan araç 60 gün boyunca trafikten men edilerek, çekici marifetiyle otoparka çektirildi.

Hastanedeki muayenesi yapıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şahsın yapılan sorgulamada ise avukat olmadığı anlaşılırken, sevk edildiği adli makamlarca karışmış olduğu kavgada "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

