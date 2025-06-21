Kovancılar\'da Yangın: Odunluk ve Araç Yandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir araba kullanılamaz hale gelirken odunluk ise kül oldu.

Olay Kovancılar ilçesi heybet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odunluğun dışına da sıçrayan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bir araca da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken odunluk da küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ