Köy Ekmeği Yapan Kadınların Unuttuğu Ateş Yangın Çıkardı

Köy ekmeği yapan kadınlar, ateşi söndürmeden gidince boş bina alev aldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangının, köy ekmeği yapan kadınların ateşi söndürmeden ayrılması sonucu çıktığı öğrenildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi Cami Önü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, metruk binada köy ekmeği yapan kadınlar, pişirme işleminin ardından ateşi tam olarak söndürmeden bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra ekmek sacının altından sıçrayan kıvılcımlar, metruk binanın ahşap bölümlerini tutuşturdu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.