Köy Evinde Çökme: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köy Evinde Çökme: 5 Yaralı

Köy Evinde Çökme: 5 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü'de tadilat halindeki iki katlı ev çöktü, 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan iki katlı köy evinin çökmesi neticesinde içerde mahsur kalan 5 kişi yaralı kurtarıldı.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan Hüseyin Tellioğlu'na ait iki katlı ahşap ev henüz belirlenemeyen sebeple çöktü. Olay sırasında evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T. çöken evin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar, evdekilerin yardımına koştu. İçeride bulunan 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 2 kişi de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay sırasında evde yanan mutfak tüpü ve soba sebebiyle yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafıdan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Allah'a şükürler olsun, can kaybı yok"

Ev sahibi Hüseyin Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, evin çok eski olması sebebiyle tavan kısmında ve fırın kısmında tadilat yapıldığını belirterek, "Burası benim kayınpederimin evi. Sabah biz de buradaydık. Evde tadilat yapılıyordu. Ondan sonra evden bir ses geldi. İçeride kadınlar vardı, biz de kapının önündeydik. Sonra ev bu şekilde yan yattı. Tüp ve soba da yanıyordu. O arada biz de içeri girip içeridekileri çıkarttık. Sonra tüp ya da sobanın olduğu yerden bir yangın çıktı. Sonra hortumla falan su tutarak yangını söndürdük. O arada içeride bulunan eşimi, baldımızı, kayınvalidemi çıkarttık. Ön taraftakiler kendi imkanlarıyla çıktı. Ufak tefek sıkıntıları var ama Allah'a şükür, ciddi bir problemleri yok. Ev alt kısmındaki ceviz ağacına yaslandı, içerideki büyük odun parçaları tuttu. Onları o kurtardı. Ev de 40-50 yıllık. Fırını yıkmıştık. Bu taşları fırından çıkarttık. Dengesini bu mu bozdu, bilemiyoruz. Allah'a şükürler olsun, can kaybı yok" dedi.

Jandarma ekipleri çöken evde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy Evinde Çökme: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

18:06
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
Güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydettikleri 14 bin özel görüntüyü satan 2 şüpheli tutuklandı
17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
17:09
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif İnek önerdi
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi
17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 18:26:36. #7.13#
SON DAKİKA: Köy Evinde Çökme: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement