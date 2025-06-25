Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını başladı.
Köyceğiz Beyobası Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve havadan helikopter müdahale ediyor. Bölgede rüzgarın şiddetli olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Köyceğiz'de Orman Yangını başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?