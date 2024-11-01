Köyceğiz'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Köyceğiz'de orman yangını devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter olmak üzere 4 hava aracı, karadan müdahale için 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.