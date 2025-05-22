Muğla, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde M.İ. isimli şahsın ikametinde ve aracında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.
Yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 50 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Köyceğiz'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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