Köyceğiz\'de Sazlık Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Köyceğiz ilesinde göl kenarında başlayan sazlık yangını söndürüldükten sonra soğutma çalışması başlatıldı.

Köyceğiz Hamitköy mevkisinde sazlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye orman arazöz, itfaiye ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin havadanv e karadan müdahalesi ile sazlık yangını kontrol altına alındı ve yanan sahada ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA