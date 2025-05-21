Köyceğiz\'de Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Çocuk Ailesi Şikayetçi Olacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun ailesi, olayın tüm sorumluları hakkında şikayetçi olacaklarını, çocuklarının fiziksel yarasının iyileşeceğini fakat yaşanan travmanın ömür boyu süreceğini ifade ettiler.

Köyceğiz'de 19 Mayıs günü sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki S.P.'nin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Anne-babası ile dedesi bir an olsun yanından ayrılmayan çocuğun ailesi, Muğla Valiliğinin Köyceğiz Belediyesi ile ilgili yasal süreç başlattığını söylerken, aile olarak da sorumlular hakkında yasal süreç başlatacaklarını açıkladılar.

Kendilerinin de hayvansever olduğunu ve evlerinde muhabbet kuşu ve kedi beslediklerini belirten aile, sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenlemeye rağmen sokaklarda hala başıboş köpeklerin tehlike saçtığını ifade ettiler.

S.P.'nin dedesi Abdülrezzak Polatoğlu, torununun durumunu bazı hayvanseverlerin görmesini isterken, "Şikayetçi olacağız tabii ki. Soruşturma açıldığını da duyduk. Hayvanseverler bir görsünler şunu yani. Önce bunu bir görsünler, ondan sonra konuşsunlar. Köpeklerine de sahip çıksınlar biraz. Başıboş bırakmasınlar. Yani onların başına aynı iş gelirse ne yapacaklar? Hangi köpeği sevecekler? Biraz insanları düşünsünler. Yetkililerden kime düşüyorsa bu iş, bu görev kime düşüyorsa lütfen biraz doğru dürüst üstlensinler. Yazık değil mi bu çocuğa ya? Çocuk iki gündür bir şey yemiyor, yediğinde tekrar çıkarıyor. Ne olacak? İlgileniyor, geliyor, ziyaret ediyorlar ama önemli olan burası değil. İş işten geçti bu kere. Ama başka çocuklara olmasın. Toplasınlar lütfen" dedi.

"Sokak köpeklerine sahip çıkanlar da benim gözümde canavardır"

Oğlunun gözünün önünde köpekler tarafından ayaklarının parçalandığını belirten baba Cemal Polatoğlu ise, "Oğlum parkta oyun oynarken koşuyordu. Sonra park kapısından birden 4-5 tane köpek üstüne atladı. Oğlum zaten kendi köpeklerden korkan bir çocuk olduğu için sürekli kaçardı. Köpek görünce yolunu değiştiren bir çocuk. Orada da köpeklerin saldırısına uğrayınca yere düştü. Yerde de çocuk hiçbir şey yapamadı. Ben koşup yetişene kadar ayaklarının ikisini de zaten parçaladılar. Gerekli olan bütün yerlere şikayetimizi yaptık, yapacağız. Sokak köpeklerinden de şikayetçiyiz. Onları savunanlardan da şikayetçi olacağım. Kim savunup sahip çıkmak istiyorsa alsın, evinde beslesin. Evinde besleyemiyorsa sokaktaki hiçbir canavara sahip çıkmasınlar. Onlara sahip çıkanlar da benim gözümde canavardır. Çok eğer istiyorlarsa, oğlum Araştırma Hastanesinde yatıyor. İnanmayanlar varsa gelsin görsünler" diye konuştu.

Öte yandan, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden S.P.'yi ve ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Çocuğa saldıran köpeklerin ise toplatıldığı açıklandı. - MUĞLA