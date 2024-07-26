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Köyceğiz'deki tesiste başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bal paketleme tesisinde başlayan iş yeri yangını çevre iş yerlerine sıçramaması için ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde iddiaya göre tesis yanında bulunan bir çöplükte başlayan yangının alevleri tesise sıçradı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri, belediyelerin su tankları, iş makineleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevleri ekipler kontrol altına almakta güçlük yaşarken, alevler aynı tesiste bulunan kimyasal maddeler ve temizlik maddelerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yanan tesisin hemen yanında bulunan soğuk hava deposuna sıçramaması ve yanan tesisteki alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.