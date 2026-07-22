Bolu'nun Ilıcakınık köyünde otlatılırken kanala düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ilıcakınık köyünde Seyfi Tınaz'a ait inek, otlatıldığı sırada kanala düşerek sıkıştı. İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan Tınaz, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, gövdesine halat bağladıkları ineği kanaldan çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi. - BOLU
Son Dakika › 3. Sayfa › Köyde İneği Kanaldan İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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