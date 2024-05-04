Köye İnen Kurt, İş Yerinin Bahçesinde Köstebek Avladı - Son Dakika
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Köye İnen Kurt, İş Yerinin Bahçesinde Köstebek Avladı

Köye İnen Kurt, İş Yerinin Bahçesinde Köstebek Avladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde acıkan bir kurt, yiyecek bulmak için köye indi. İş yerinin bahçesine giren kurt, önce yiyecek aradı, sonra da köstebek avına çıktı. Olayın mesai saatleri dışında yaşanması faciayı önledi.

04.05.2024 08:42
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde köye inen bir kurt, girdiği iş yerinin bahçesindeki köstebeği avladı.

Dağda acıkan bir kurt, yiyecek bulmak için Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Benekli köyüne indi. Köy yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kurdun yiyecek arayışı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre girdiği iş yerinin bahçesinde yiyecek bir şeyler arayan kurt, daha sonra karnını doyurmak için iş yerinin bahçesinde köstebek avına çıktı. Dakikalarca iş yeri bahçesindeki köstebek yuvalarını eşeleyen kurt, yakaladığı köstebekle birlikte iş yerinin bahçesinden uzaklaştı.

Şans eseri olayın mesai saatleri dışında yaşanması muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köye İnen Kurt, İş Yerinin Bahçesinde Köstebek Avladı - Son Dakika

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