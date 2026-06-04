Koyulhisar'da Kayıp Genç İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Koyulhisar'da Kayıp Genç İçin Aramalar Devam Ediyor

Koyulhisar\'da Kayıp Genç İçin Aramalar Devam Ediyor
04.06.2026 11:28
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Sivas'ta trafik kazası sonrası Kelkit Çayı'na atlayan 16 yaşındaki E.N.H. için 19 gündür arama yapılıyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından şok geçirerek, Kelkit Çayı'na atladığı ileri sürülen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de aralıksız sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı. Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralandı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kız ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıda kayboldu. AFAD ekipleri ise son yağışlarla birlikte debisi yükselen Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarını 19'uncu gününde de sürdürüyor. Nehir boyunca sürdürülen dron destekli çalışmalarda, botlarla yüzey taraması yapılırken balık adamlar da su altında ve kıyı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Aradan geçen 19 güne rağmen herhangi bir ize rastlanmadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Koyulhisar, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyulhisar'da Kayıp Genç İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika

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