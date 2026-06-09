Koyulhisar'da Kayıp Kızı 24 Gümdür Arıyorlar

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 24 gündür aralıksız sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ise ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kız ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıda kaybolmuştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kayıp kızı arama çalışması başlattı. Kelkit Çayı'nda 24 gün önce kaybolan kızı bulmak için ekipler seferber oldu. Çay güzergahı boyunca AFAD ve polis dalgıçların yanı sıra dron ile de havadan arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. - SİVAS