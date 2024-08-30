Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Adana\'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran ve 1 saat boyunca etkili olan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yaşanan su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe merkezindeki Irmak Caddesi'nde asfaltta çatlaklar oluşurken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bazı iş yerlerini de su bastı.

30.08.2024 19:45
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Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran ve 1 saat boyunca etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kozan'da aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. İlçede bazı sokak ve caddelerde su taşkınları yaşandı. İlçe merkezindeki Irmak Caddesi Adnan Menderes Parkı üzerinde bulunan asfaltta çatlaklar oluşurken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Caddeden geçen araçlar için trafik kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf, çekpaslar ile su basan alanları temizlemeye çalıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi - Son Dakika

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