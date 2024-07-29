Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınıyor - Son Dakika
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Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

29.07.2024 21:37
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Kozan'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

Yangını tamamen kontrol altına almak için müdahale havadan ve karadan sürüyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı. 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönüm ormanlık alanı saran dumanlar ve alevler havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınıyor - Son Dakika

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