Kozan\'da Cinayet: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

20.05.2026 13:02
Alkol alırken öldürülen Emin Bozkurt'un ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde alkol aldığı sırada arkadaşı tarafından tabancayla vurulan ve hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Emin Bozkurt'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Nisan gece 01.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yaralı halde bulunan Emin Bozkurt, tanımadığı kişilerce darbedildiğini ve şüphelilerin plakasını alamadığı bir araçla kaçtığını söyledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan muayenede sırtından tabancayla vurulduğunun tespit edilmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda darp izleri de bulunan Bozkurt doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından şüpheli araca ulaşarak 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, Emin Bozkurt'un olay sırasında A.E., S.E.K. ve C.E. ile birlikte alkol aldığı, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü tespit edildi. İddiaya göre S.E.K., tartışma sırasında tabancayla Bozkurt'a ateş etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda olayın şüphelileri S.E.K. ve A.E. yakalanırken, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen C.E. ve A.E. ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile kaçışta kullanılan 01 AUB 793 plakalı araç da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:48:11. #7.12#
