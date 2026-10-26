Kozan'da denetimlerde kalaşnikof ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da denetimlerde kalaşnikof ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

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Kozan\'da denetimlerde kalaşnikof ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Kozan'da 19-26 Ekim 2026'da yapılan denetimlerde 1 kalaşnikof tüfek, 547 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 197 fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait 547 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi. 'Kozan'a Güven' uygulamaları kapsamında 43 noktada 450 emniyet personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde 1 kalaşnikof tüfek ve tüfeğe ait 547 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 197 fişek ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 5,27 gram ve 11 uyuşturucu madde bulundu.

Denetimlerde alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ve irtikap suçundan yakalanan bir şahıs yakalandı. Şahıslar, cezaevine gönderildi.

Öte yandan trafik denetimlerinde modifiye nedeniyle 14 araç hakkında işlem yapıldı, 203 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 32 araç ve 13 motosiklet trafikten men edildi.

Yüksek sesle müzik ve abartı egzoz ihlallerine yönelik çalışmalarda ise 13 araca toplam 301 bin 752 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
Kalaşnikof3. SayfaGüncelKozanSon Dakika

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