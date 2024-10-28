Kozan\'da Deprem Panik Yaratıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan ilçesinde dün akşam saat 20.07'de 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte birçok noktada sarsıntı hissedildi. Tedavi olmak için Kozan Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar depreme hastanede yakalandı. Depremin sarsıntısıyla birlikte panik olan hastalar kaçışmaya başlarken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan koridorlarda gezinen hastalar ve yakınları da sarsıntıyla birlikte kendilerini hastane bahçesine attı. - ADANA