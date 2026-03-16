Kozan'da Haftalık Denetimlerde 6 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Haftalık Denetimlerde 6 Suçlu Yakalandı

Kozan\'da Haftalık Denetimlerde 6 Suçlu Yakalandı
16.03.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetimlerinde 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin bir hafta boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güven uygulamaları kapsamında hafta boyunca 45 farklı noktada, toplam 290 emniyet personelinin katılımıyla denetimler yapıldı.

Denetimlerde 9 araca modifiye nedeniyle işlem yapılırken, 68 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 15 araç ile 10 motosiklet trafikten men edildi.

Çalışmalarda 10.43 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 243 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında; uyuşturucu satıcısı 2 kişi, 2313 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, cinsel saldırı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile şantaj suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Kozan, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Haftalık Denetimlerde 6 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:28:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kozan'da Haftalık Denetimlerde 6 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.