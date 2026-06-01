Kozan\'da Huzur Uygulamasında 5 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında 'huzur ve güven' uygulaması kapsamında ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 25 ayrı noktada toplam 154 emniyet personelinin katılımıyla yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 3 araca modifiyeden işlem yapılırken, 29 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 5 araç ile 1 motosiklet trafikten men edildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4,41 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 3 kişi, "kasten yaralama" suçundan 1 kişi ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.