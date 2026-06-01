Kozan'da Huzur Uygulamasında 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Huzur Uygulamasında 5 Şüpheli Yakalandı

Kozan\'da Huzur Uygulamasında 5 Şüpheli Yakalandı
01.06.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan 'huzur ve güven' uygulamasında 5 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 5 şüpheli yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında 'huzur ve güven' uygulaması kapsamında ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 25 ayrı noktada toplam 154 emniyet personelinin katılımıyla yapılan çalışmalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 3 araca modifiyeden işlem yapılırken, 29 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 5 araç ile 1 motosiklet trafikten men edildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4,41 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "kasten öldürme" suçundan 3 kişi, "kasten yaralama" suçundan 1 kişi ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Kozan, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Huzur Uygulamasında 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kozan'da Huzur Uygulamasında 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.