Kozan\'da Kaçırma Kavgası: İki Ölü, Bir Tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık iki yıl önce kızını kaçıran şahsın babasını ve kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Haziran günü akşam saatlerinde Kozan'ın Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile E.K. arasında yaklaşık iki yıl önce yaşanan kız kaçırma olayı nedeniyle husumet başladı. Husumetin, Ali Ersoy'un oğlu Yahya Ersoy'un E.K.'nin kızını kaçırmasının ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü. Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy (29), balya yüklü araçla mahallede seyir halindeyken E.K.'nin tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.K., olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA