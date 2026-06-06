Kozan'da Kız Alımında Tüfekli Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kozan'da Kız Alımında Tüfekli Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kozan\'da Kız Alımında Tüfekli Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
06.06.2026 21:32
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Adana'nın Kozan ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle tüfekli saldırıda baba ve oğlu öldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle 2 yıldır husumetli oldukları şahsın tüfekli saldırısına uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29) balya yüklü araçla seyir halindeyken E.K.'nın tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise sağlık ekiplerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy da, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. silahla birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan taraflar arasındaki husumetin 2 yıl önce kız alıp verme meselesi nedeniyle başladığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kozan, Adana, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Kız Alımında Tüfekli Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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