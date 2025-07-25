Kozan\'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde sarp kayalıklarda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkiinde saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sarp kayalık alanda başlayan yangın kısa sürede büyürken, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan yangın hortumlarını birbirine ekleyerek yangın noktasına ulaşmaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek verdi.

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan ve gönüllü gençler, sahada çalışan orman işçilerine su ve ayran ikramında bulunarak destek oldu. Gönüllüler ayrıca hortum çekilmesinde ekiplere yardımcı oldu. Bölgede yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. - ADANA