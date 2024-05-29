Kozan\'da samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde samanlık yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde Emrah Yiğen'e ait ahırın samanlık kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün ahırı sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Yangında küçükbaş hayvanların dumandan etkilendiği görüldü. - ADANA