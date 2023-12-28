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Adana'da silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana\'da silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı
28.12.2023 - 10:58,
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Adana'nın Kozan ilçesinde silahla yağma suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 16 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü A.C.U.'nun saklandığı adresi belirledi. Polis adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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