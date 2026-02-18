Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kozan\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
18.02.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı ve hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan ilçesi Turgut Özal Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. 01 AHR 142 plakalı otomobil sürücüsü R.C. ile 59 AOB 764 Plakalı M.M.K yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü R.C. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ö. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün sürücüsü M.M.K. da kazada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, İnceleme, 3. Sayfa, Trafik, Kozan, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 01:34:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.