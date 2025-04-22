Kozan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde bir haftada yapılan uygulamalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-21 Nisan tarihlerinde "Kozan'a Güven Uygulamaları" çerçevesinde, 38 ayrı noktada geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. 353 emniyet personelinin katılımıyla yapılan şok uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 28 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 11 araç ve 1 motosiklet trafikten men edildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar da 29.53 gram uyuşturucu ile birlikte bin 713 uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA