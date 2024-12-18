Kozan\'da Yangın: 10 Yaşındaki Torun Babaannesini Kurtardı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 yaşındaki çocuğun babaannesini uyandırıp hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerindeki 2 katlı evde yalnız yaşayan Fatma Uçar'ın (65) evinde gece yangın çıktı. Alt katta kalan 10 yaşındaki torunu Ali Uçar, dumanları fark edip babaannesinin yanına gitti. Hemen dışarı çıkan babaanne ve torununun yardımına mahalleli koştu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin çardak kısmı ve içinde maddi hasara neden olan yangının sebebi araştırılırken, Kozan Kızılay Şubesi ve Kozan Kaymakamlığı yangından son anda kurtulan Fatma Uçar'a yardım etmek için çalışma başlattı.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Fatma Uçar, "Ben uyuyordum. Bir süre sonra ses duyup hırsız zannettim. Sonra çocuk geldi, 'Ev yanıyor' diye bağırdı. Ağzımı örterek çıktım. Torunum kurtardı beni. Eşyalarım ve her yer yandı. Şimdilik çocukların yanında duracağım. Buna şükür. Kedim de dumandan etkilenip telef oldu" diye konuştu.

Babaannesini dumanların arasına girerek kurtaran Ali Uçar, "Yangın çıktığını görünce hemen babaannemin yanına gittim. 'Ebe kalk, yangın var' dedim. Babaannem dışarı çıktı, ağlıyordu. Tüm mahalle geldi yardım etti" dedi. - ADANA